CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * PINUCCIO HA RICEVUTO SEGNALAZIONI CHE TESTIMONIEREBBERO COME RIKI  ABBIA INTONATO SU INSTAGRAM ALCUNI VERSI DELLA SUA VERSIONE DE “L’EDERA” »

L’inviato ha ricevuto segnalazioni che testimonierebbero come Riki, uno dei 25 concorrenti della kermesse canora, abbia intonato su Instagram alcuni versi della sua versione de “L’edera” di Nilla Pizzi, canzone in cui si cimenterà nella serata dedicata alle cover di giovedì 6 febbraio. Purtroppo per lui, però, il regolamento di Sanremo 2020 parla chiaro: ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso. Ci saranno dei provvedimenti per Riki?