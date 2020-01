UNIVERSITÀ DI TRENTO * PROVE DI AMMISSIONE: « DEFINITE LE DATE PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 NELLE SESSIONI PRIMAVERILE ED ESTIVA »

La sessione di primavera è la prima occasione per sostenere i test e diventare studenti e studentesse dell’Ateneo. Tra le novità: l’aumento del “numero programmato” per alcuni corsi e l’attivazione di un percorso in inglese per Economia e Management. Informazioni e iscrizioni online alle prove selettive di primavera: www.unitn.it

Definite le date delle prove di ammissione ai corsi dell’Università di Trento per l’anno accademico 2020/2021 nelle sessioni primaverile ed estiva, è arrivato il momento di iscriversi per partecipare alle prime date dei test di ingresso che si svolgono tra marzo e aprile. Le iscrizioni online per la sessione primaverile si sono aperte proprio in questi giorni. Con alcune novità.

Dopo l’attivazione qualche anno fa del primo corso di laurea triennale in lingua inglese – Comparative, European and International Legal alla Facoltà di Giurisprudenza – quest’anno anche il corso Economia e management propone al suo interno un percorso interamente in lingua inglese: Economics and Management. Oltre all’introduzione di questo nuovo percorso, altra novità che interessa il dipartimento di Economia e Management insieme ai dipartimenti di Psicologia e Scienze cognitive e di Ingegneria industriale è l’incremento del numero di posti disponibili per l’ammissione al primo anno. Nello specifico, i corsi di laurea per i quali è previsto l’aumento del “numero programmato” sono Amministrazione aziendale e diritto, Economia e management, Gestione aziendale, Ingegneria industriale e Scienze e tecniche di psicologia cognitiva.

La sessione primaverile di prove si divide in tre momenti: il 27 marzo si svolgeranno le prove di ammissione a Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Studi internazionali, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e alla laurea in inglese Comparative, European and International Legal Studies (iscrizioni fino alle 12 del 17 marzo).

Il 3 aprile seguiranno le prove per l’iscrizione ai corsi di Economia e management, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologico-letterari (iscrizioni fino alle 12 del 17 marzo).

Le prove del 27 marzo e del 3 aprile si svolgeranno in contemporanea a Trento, Mantova, Roma, Bari e Palermo, un modo per favorire la partecipazione anche di candidati/e residenti lontano da Trento. Gli/le interessate al corso in Comparative, European, and International Legal Studies potranno sostenere il test anche a Bruxelles.

Il 21, 22 e 23 aprile sono previste a Trento le prove Tolc per accedere ai corsi di Fisica, Matematica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica, Viticoltura ed enologia e Scienze e Tecnologie biomolecolari (iscrizioni sul sito UniTrento fino alle 12 del 24 aprile). A candidati/e è richiesta l’iscrizione sia sul sito di Cisia (Consorzio interuniversitario Sistemi integrati per l’accesso) sia sul sito UniTrento. Oltre che a Trento nelle date indicate, è possibile sostenere la prova anche in altre date in una delle sedi convenzionate con Cisia.

Per chi non riuscisse a superare questa prima sessione di prove e per chi non partecipasse ad alcuna prova, ci sarà la sessione estiva di ammissione per tutti i corsi di studio. Da fine giugno saranno pubblicati i bandi di ammissione e sarà possibile iscriversi online alle prove.

I giorni 8 e 9 luglio sono previste a Trento le prove Tolc per accedere ai corsi di Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica, Viticoltura ed enologia e Scienze e Tecnologie biomolecolari. Oltre che a Trento nelle date indicate, è possibile sostenere la prova anche in altre date in una delle altre sedi convenzionate con Cisia.

Il 25 agosto, in un’unica data in contemporanea a Trento, Mantova, Roma, Bari e Palermo, si svolgeranno le prove per l’ammissione a Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Studi internazionali, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, Comparative, European and International Legal Studies, Economia e management, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologico-letterari.

Il 27 e 28 agosto ultima data trentina per le prove Tolc di ammissione a Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica, Viticoltura ed enologia e Scienze e Tecnologie biomolecolari, Fisica e Matematica.

A inizio estate sarà inoltre definita la data unica per le prove di ammissione a Ingegneria edile-Architettura, Educazione professionale, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Anche per Medicina e Chirurgia (corso di laurea magistrale a ciclo unico per il quale la procedura di accreditamento è in corso) la selezione nelle università pubbliche avviene in un’unica data per tutta Italia, data che il Ministero università e ricerca fisserà per settembre.

