COMUNE RIVA DEL GARDA * “VITE NEL KAOS“: « LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI GABRIELE BIANCARDI E LORETA FAILONI, SABATO PRIMO FEBBRAIO »

Gabriele Biancardi e Loreta Failoni sono sabato primo febbraio alla biblioteca civica di Riva del Garda a presentare il loro romanzo «Vite nel kaos» (Curcu & Genovese, 2019, 112 pagine) e ad aprire l’edizione 2020 di «Romanzi a colazione», ciclo di incontri con l’autore con brioches, biscotti e caffè. Inizio alle ore 10. Modera Ludovico Maillet.

«Al bar Kaos si intrecciano le storie di vita di tante persone. Ognuno ha i propri pensieri, ognuno ha i propri problemi. Un crocevia di varia umanità, un affresco di personaggi che lascia intendere che ognuno di loro possiede storie interessanti da raccontare. Sfilate di solitudini umane, di fallimenti, tormenti ma anche sorrisi e speranza, si alternano ai tavoli di un bar, luogo della socialità e dell’allegria, e ci suggeriscono come in realtà molti di noi per la maggior parte del tempo indossino una maschera, per celare un’identità o una ferita con cui si fa fatica talvolta a convivere».

Quindici racconti che fanno riflettere sulla vita e sui suoi casi tanto vari e diversi, sulle diverse esperienze delle persone, ciascuna con il proprio caos dentro di sé. Per la mitologia greca, come spiega il gestore del bar, il kaos indicava infatti lo spazio aperto, il vuoto da cui tutto ha avuto inizio. Un vuoto riempito di storie.

I prossimi «Romanzi a colazione»

L’8 febbraio Massimo Tedeschi presenta «La maledizione del numero 55» (La nave di Teseo, 2019); il 15 febbraio l’ospite è Tersite Rossi con «Gleba» (Pendragon, 2019), mentre il 22 febbrao c’è Matteo Tovazzi con «L’altra metà» (Forme Libere, 2017).

«Romanzi a colazione» è organizzato dalla biblioteca civica di Riva del Garda in collaborazione con il centro culturale La Firma, il festival Giallo Garda e Mandacarù onlus.