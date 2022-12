TRENTINO MARKETING * “GOOD BUY TRENTINO 2022“: « A MADONNA DI CAMPIGLIO 1.500 GLI INCONTRI SVOLTI, 77 OPERATORI PROVENIENTI DA 27 PAESI »

17.43 - martedì 06 dicembre 2022

A Madonna di Campiglio la tre giorni di Good Buy Trentino, organizzato da Trentino Marketing, per far incontrare domanda e offerta. Oltre 1500 gli incontri svolti, 77 gli operatori presenti provenienti da 27 paesi. A distanza di due anni dall’ultima edizione, Madonna di Campiglio ha ospitato per la terza volta l’appuntamento con il workshop Good Buy Trentino. Si tratta del principale momento di incontri b2b tra operatori della domanda estera e italiana (buyer) e operatori dell’offerta del Trentino (seller), ovvero APT, Hotel, Consorzi, Società Impianti, etc., ma anche di occasioni di networking informale, di promozione del territorio ai buyer attraverso educational a tema sul territorio, accoglienza e convivialità. Un’edizione, la numero 19, dedicata al tema della vacanza invernale, ma anche alla natura, al benessere ed alle suggestioni dell’Italian Style.

Momento centrale del Good Buy Trentino il workshop che nella giornata di ieri si è tenuto al Palasport di Carisolo. Presenti oltre 150 rappresentanti di 113 aziende trentine, tra cui Apt, consorzi, strutture ricettive, impianti di risalita, fornitori di servizi e di esperienze, guide alpine che hanno incontrato i 77 buyer provenienti da 27 Paesi, e tra questi Messico e Emirati Arabi presenti per la prima volta, per un totale di 1.540 incontri di lavoro. Tra le novità offerte anche un momento di formazione per i seller trentini, una Masterclass con H Benchmark a conclusione del workshop. Partecipazione e interesse in crescita rispetto al passato e sensazioni positive trasmesse da più di un addetto.

«Good Buy Trentino – sottolinea l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni – è tornato dopo due anni in una cornice ottimale tra Madonna di Campiglio e Carisolo, con la presenza di operatori da ben 27 nazioni, molte delle quali extra europee. Un’occasione unica per tutte le imprese del sistema del turismo trentino e per le nostre aziende per il turismo, per presentare il loro territorio, il prodotto invernale in particolare, ma soprattutto tutte le nostre eccellenze, dalle Dolomiti, ai laghi, alle grandi città. Sono state tre giornate importanti, utili soprattutto agli operatori presenti in grande numero per portare a casa dei buoni risultati che guardano non solo al 2023, ma si spingono oltre, al 2024 e al 2025.»

«Un’edizione perfettamente in linea con le aspettative degli operatori presenti – per il Presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola – segnata dal forte interesse di imprenditori e tour operator a concludere le trattative, ma anche di attenzione al nostro territorio. Oggi la neve caduta ha fatto da cornice ad una bellissima giornata dedicata ai tour operator che hanno avuto modo di toccare con mano la nostra proposta. Si è parlato molto di inverno ma c’è stata anche molta richiesta estiva, legata in particolare alle emozioni che la frequentazione della montagna può offrire grazie alle esperienze più diverse, e che una volta a casa diventano un ricordo destinato a durare a lungo».

«È stato un grande piacere ospitare nel nostro ambito turistico l’edizione di Good Buy Trentino appena conclusa, afferma il Presidente dell’Apt Madonna di Campiglio Tullio Serafini, un’importantissima occasione di incontro tra operatori della domanda, sia nazionale che internazionale, e dell’offerta territoriale con le aziende per il turismo, le strutture per l’ospitalità, gli impianti di risalita e altre realtà. Un’occasione, inoltre, per far conoscere e apprezzare agli ospiti il territorio che proprio in questi giorni si presenta con un meraviglioso abito invernale e nelle migliori condizioni per iniziare la stagione dello sci e della neve con i migliori auspici. Sono certo che i buyer presenti abbiano trovato numerose proposte di qualità, presentate dai nostri operatori, meritevoli di attenzione. Il workshop, che in passato si è tenuto a Madonna di Campiglio, è stato organizzato per la prima volta presso il Palazzetto dello sport di Carisolo che, con la palestra, l’auditorium, le sale conferenze e lo spazio bar annesso si è dimostrato una struttura versatile e adatta ad ospitare eventi e manifestazioni di vario tipo, come il workshop appena concluso. Una prima prova dai risultati molto interessanti».

«Questa edizione del Good Buy Trentino, dichiara Luca Moschini di Trentino Holiday, è stato un momento di vivace e proficuo confronto con i buyer stranieri. Ancora una volta l’interesse per il Trentino non solo è stato alto, ma centrale per la programmazione degli operatori internazionali che offrono il prodotto montagna alla propria clientela. La crescita della domanda che registriamo in queste ultime settimane, così come le prenotazioni già finalizzate, dimostrano come l’ecosistema turistico Trentino abbia saputo rispondere con determinazione e visione alle difficoltà che abbiamo incontrato negli ultimi due anni. Sicuramente siamo una delle destinazioni che ha reagito meglio alla crisi, e i segnali che arrivano dai mercati sono evidenti.»

La giornata conclusiva di oggi è stata dedicata ad una serie di educational dedicati ai buyer su sci alpino, sci di fondo e passeggiata Natural Wellness per poter conoscere al meglio il territorio, la sua offerta, le sue strutture.

Dal 2004 ad oggi, nei 19 workshop di “Good Buy Trentino” sono stati organizzati più di 20.000 incontri B2B e nelle 10 edizioni invernali è stato fatto conoscere il Trentino a oltre 700 tour operator.

Foto: Alessandro Polla