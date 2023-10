TONINI (PD TRENTINO) * VIDEO SALVINI: “ DIFFUSIONE IMMAGINI DA UFFICIO STAMPA REGIONE TN-AA, DENUNCIO GLI ABUSI E MI RISERVO SEGNALAZIONI A CORTE CONTI E AUTORITÀ GARANZIA COMUNICAZIONI “

14.43 - martedì 10 ottobre 2023

Il Consigliere Giorgio Tonini del PD denuncia gli abusi e si riserva segnalazioni alla Corte dei Conti e all’ Autorità di garanzia sulle comunicazioni.

L’uso della Regione Trentino Alto-Adige Südtirol a fini di propaganda politica è una pratica vergognosa che deve cessare. Per la seconda volta, in pochi giorni, l’ Ufficio Stampa della Giunta regionale ha diffuso video con dichiarazioni di Salvini, Fugatti e altri esponenti della Lega, dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con l’informazione istituzionale, tanto meno quella della Regione e molto, se non tutto, con la campagna elettorale. Capiamo il nervosismo del Capitano e del suo scudiero trentino, ma la misura è ormai colma. Mentre mi riservo di segnalare l’accaduto alla Corte dei Conti ed all’Autorità di garanzia sulle Comunicazioni, chiedo formalmente al Presidente della Regione di far cessare un abuso che viola lo spirito e la lettera della legge sulla “par condicio”.

*

Giorgio Tonini (Consiglio Provincia autonoma Trento)

Pd Trentino