TIM * BOOKBUILDING “ COLLOCATO CON SUCCESSO UN BOND DA 850 MILIONI DI EURO, CON SCADENZA DI 5 ANNI “

21.01 - venerdì 20 gennaio 2023

Rafforzato ulteriormente il margine di liquidità dopo due anni di assenza dal mercato dei capitali di debito. Forte interesse da parte degli investitori istituzionali.

TIM comunica che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 gennaio e, a conclusione dell’attività di bookbuilding, ha collocato con successo un bond unsecured da 850 milioni di euro a tasso fisso offerto agli investitori istituzionali.

I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per ottimizzare e rifinanziare le scadenze del debito esistente.

Di seguito i dettagli:

Emittente: TIM S.p.A.

Importo: 850 milioni di euro

Data di regolamento: 27 gennaio 2023

Scadenza: 15 febbraio 2028

Cedola: 6,875%

Prezzo di emissione: 100,0%

Prezzo di rimborso: 100,0%

Il regolamento del bond contiene a carico dell’emittente alcuni impegni tipici per operazioni con queste caratteristiche, tra i quali, la limitazione a concedere garanzie sui propri beni ovvero ad effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di taluni parametri.

Il bond sarà quotato presso il mercato Euro MFT della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni.

I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB.