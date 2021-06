FILCTEM – CGIL, FLAEI/FEMCA – CISLEUILTEC – UIL * « PROCLAMAZIONE DI UN’INTERA GIORNATA DI SCIOPERO PER TUTTI I LAVORATORI REGOLATI DAL CONTRATTO DI SETTORE ELETTRICO E GAS ACQUA, (30/6) »

Proclamazione di un’intera giornata di sciopero per il giorno 30 giugno 2021, per tutti i Lavoratori regolati dal contratto di settore elettrico e gas acqua.Trascorsi i tempi previsti della procedura di raffreddamento di cui alla nostra comunicazione del 27 maggio u.s. (prot.302), durante i quali non è stato ricevuto nessun riscontro da parte del Ministero competente, le scriventi Segreterie Nazionali della FILCTEM–CGIL, FLAEI/FEMCA–CISLeUILTEC–UIL, sono a proclamare lo Sciopero Generale per i settori in oggetto per l’intera giornata del 30 giugno p.v.

Ciò per protestare come già evidenziato nella nostra lettera del 27 maggio u.s. contro l’applicazione dell’art. 177 del cosiddetto codice degli appalti,con la scadenza derivata dalle varie proroghe e stabilita al 31.12.2021, che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività vengano svolte direttamente dal proprio personale, destrutturando cosìun servizio essenziale e fondamentale per l’intero paese, oltre a mettere a forte rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Lo sciopero dell’intera giornata dei Lavoratori di tutte le Aziende nelle quali vengono applicati i Contratt i Collettivi di settore elettrico e gas acquaavrà le seguenti modalità e riguarderà:

I Lavoratori giornalieridi tutti i comparti: astensione dalla prestazione per l’intera giornata del 30giugno 2021;

Tutti i Lavoratori, in turno e semiturno dei comparti della distribuzione, fatte salve le esenzioni previste dagli accordi di settore e/o dagli accordi o dalle prassi in atto a livello aziendale sui minimi di servizio.

Per quanto riguarda i lavoratori turnisti e semiturnisti precisiamo quanto segue: i lavoratori turnisti che effettuano la prestazione in turno continuo avvicendatoo i lavoratori semiturnisti: si asterranno dalla prestazione per l’intera durata di ciascun turno di lavoro che si colloca, anche parzialmente, nella giornata del 30giugno 2021 (partendo dal turno notturno che inizia nella serata precedente il giorno dello sciopero).

Lo sciopero non riguarderà:

I Lavoratori turnisti e semi-turnistiche effettuano la prestazione in turno continuo avvicendatonegli impianti di produzione di energia elettrica e teleriscaldamento;

I lavoratori acquedottisti nelle aziende monocomparto.Durante lo sciopero sono garantite le prestazioni essenziali di cui alla legge 146/90 e 83/2000 eall’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel Settore elettrico e sono esentati i Lavoratori ivi previsti. Con la presente dichiarazione di sciopero sono state esperite tutte le procedure che regolano l’esercizio del diritto di sciopero nei settori competenti.