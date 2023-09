TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI PIEPOLI – LA7: « FDI SCENDE AL 29%, IL M5S SALE AL 16% / ITALIA VIVA HA BACINO POTENZIALE DEL 5% » (DATI: DIFFUSIONE 8/8)

18.02 - sabato 9 settembre 2023

Sondaggi elettorali Piepoli, Italia Viva ha un bacino potenziale del 5%. Fratelli d’Italia scende al 29%, il Movimento 5 Stelle sale al 16%.

Come sempre i sondaggi elettorali dell’Istituto Piepoli sono molto prudenti con le variazioni dei partiti, che non sono mai eclatanti. Ma i trend sono chiari. Le sue intenzioni di voto vedono Fratelli d’Italia in calo di mezzo punto, al 29%, mentre gli alleati rimangono fermi, la Lega al 9%, Forza Italia al 7%, I Moderati all’1,5%. Nel complesso il centrodestra è 46,5%, quindi di fatto maggioritario nel Paese.

Perfettamente fermo è il centrosinistra, considerando che il Pd rimane al 19,5%, Sinistra Italiana/Verdi al 3,5% e +Europa al 2,5%, quindi complessivamente al 25,5%.

È invece in aumento il Movimento 5 Stelle, che che sale dello 0,5% e si posiziona al 16%. È finita la fase di discesa seguita all’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd, i pentastellati recuperano, rimanendo al di sopra del risultato delle politiche di un anno fa, ma non raggiungono gli alleati/competitor democratici. Nel Terzo Polo vige una certa stabilità con Azione al 3,5% e Italia Viva al 2,5%.

Sondaggi elettorali Piepoli, il 14% potrebbe prendere in considerazione la lista di Renzi. Proprio di Italia Viva si occupa la seconda parte dei sondaggi elettorali di Piepoli, chiedendo ai cittadini se sarebbero propensi a votare il suo Centro, la lista che Matteo Renzi vorrebbe lanciare per le elezioni europee aggregando delusi di Forza Italia e, appunto, dell’area centrista.

Il 4% si dice certo di votarla, il 10% la voterebbe probabilmente, mentre il 78% probabilmente o certamente no. Questo vuol dire che il bacino potenziale, considerando gli astenuti, è del 5%. Da dove viene questo 14% di propensi? Sicuramente pesca nel centro: il 24% di chi si dice di quest’area sta pensando di votare la lista di Renzi, mentre nel centrodestra raggiunge il 13%, e nel centrosinistra e nel M5S si ferma all’11%.

Dovrà però vedersela con una concorrenza che in quell’area politica non sarà limitata.