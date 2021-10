SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DAONE: « INCIDENTE MORTALE, RAGAZZA DI MARANELLO SCIVOLA E PERDE LA VITA NEI PRESSI DEL LAGO DI MALGA BOAZZO »

Una ragazza lombarda del 1995 residente a Maranello in provincia di Modena, ha perso la vita nei pressi del lago di Malga Boazzo in Val Daone, dopo essere scivolata per diversi metri, finendo nel greto del fiume Chiese. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava poco a monte del lago in compagnia di amici per praticare bouldering, ovvero l’arrampicata su grossi massi rocciosi, quando si è allontanata temporaneamente dal gruppo senza più fare ritorno. Non vedendola tornare, gli amici hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 17.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento di una squadra di sei operatori della Stazione Valle del Chiese, che si sono portati sul posto con i mezzi, insieme ai Vigili del Fuoco di Daone, per dare inizio alle operazioni di ricerca. La ricerca si è focalizzata nell’area che si sviluppa attorno ai massi dove il gruppo stava facendo bouldering e lungo il greto del fiume Chiese, dove i soccorritori, intorno alle 17.40 hanno trovato il corpo senza vita della ragazza.