SETTIMANALE “ CHI “ * « LE FOTO DEL PRINCIPE ANDREA CON GHISLAINE MAXWELL CHE LO INCHIODANO ALLO SCANDALO EPSTEIN »

Chi, in edicola da mercoledì 8 luglio, ha riscoperto le foto del principe Andrea al party “Prostitute e protettori” (organizzato da Heidi Klum) nel 2000, con Ghislaine Maxwell, l’ereditiera arrestata dall’FBI: la prova che lo inchioda allo scandalo Jeffrey Epstein, il suo amico milionario accusato di traffico di minori e abusi sessuali, morto in galera nel 2019.

E al party con il figlio prediletto di Elisabetta II erano presenti anche Donald Trump con Melania, che oggi è sua moglie e first lady degli Stati Uniti.