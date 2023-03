PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AGGRESSIONE ORSO: FUGATTI, « HO SEGNALATO LA GRAVITÀ DI QUESTO ENNESIMO EPISODIO AL MINISTRO ALL’AMBIENTE, PICHETTO FRATIN »

16.31 - domenica 5 marzo 2023

Orso: Fugatti informa il ministro Pichetto Fratin. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo in tempo reale gli approfondimenti legati al caso di aggressione ad un uomo da parte di un orso questa mattina.

“Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente, Pichetto Fratin – comunica il presidente Fugatti – con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”.