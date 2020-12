SEN. CONZATTI (IV) * DL RISTORI: « GRAZIE ALL’ESTENSIONE DI QUESTO CONTRIBUTO TANTE DONNE AVRANNO UNA CHANCE IN PIÙ PER RICONQUISTARE UN’ADEGUATA INDIPENDENZA ECONOMICA »

Dl Ristori: Iv, prorogati aiuti assunzione vittime violenza – “Le cooperative sociali, che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, potranno usufruire di uno sgravio contributivo fino ad un massimo di 350 euro anche per i prossimi tre anni”.

Lo dichiara Donatella CONZATTI di Italia Viva, segretario della commissione Bilancio del Senato e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, dopo l’approvazione di un suo emendamento al Dl Ristori. “Grazie all’estensione di questo contributo tante donne che hanno combattuto per liberarsi del proprio persecutore avranno una chance in piu’ per riconquistare un’adeguata indipendenza economica grazie a un posto di lavoro”, conclude Conzatti.