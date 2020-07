SAVOI (LEGA TRENTINO) * ABBANDONO AULA MINORANZE: « MASSIMO RISPETTO PER TALE SCELTA, PONTI D’ ORO AL NEMICO CHE FUGGE »

Le minoranze del Consiglio provinciale di Trento abbandonano l’aula. Si arrendono sull’assestamento di Bilancio.

Massimo rispetto per tale scelta. Noi della maggioranza al nemico che fugge facciamo “ponti d’oro”… Ma sappiano che per altri 39 mesi in Provincia governiamo noi.

Poi rivinciamo, naturalmente.

*

Alessandro Savoi

Consigliere e Presidente Lega Trentino