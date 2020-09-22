REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE – elezioni amministrative 2020 / comunali: « IN DIRETTA LIVE I RISULTATI ELETTORALI DELLE VOTAZIONI PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA – CANDIDATI SINDACO E LISTE COLLEGATE » (LINK DIRETTO)

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/Schermata-2020-09-22-alle-11.40.53.jpg 207 718 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2020-09-22 11:10:142020-09-22 11:41:13REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE - elezioni amministrative 2020 / comunali: « IN DIRETTA LIVE I RISULTATI ELETTORALI DELLE VOTAZIONI PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA - CANDIDATI SINDACO E LISTE COLLEGATE » (LINK DIRETTO)
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