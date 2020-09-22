CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - CORECOM

Intervento del Presidente Marco Sembenotti

(Comitato per le Comunicazioni del Trentino)

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	REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE – ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 / COMUNALI: « IN DIRETTA LIVE I RISULTATI ELETTORALI DELLE VOTAZIONI PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA – CANDIDATI SINDACO E LISTE COLLEGATE » (LINK DIRETTO)				
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE – elezioni amministrative 2020 / comunali: « IN DIRETTA LIVE I RISULTATI ELETTORALI DELLE VOTAZIONI PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA – CANDIDATI SINDACO E LISTE COLLEGATE » (LINK DIRETTO)


 