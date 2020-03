RCC * CORONAVIRUS, SCACCABAROZZI (PRES. FARMINDUSTRIA): « AD OGGI CI SONO 41 CANDIDATI POSSIBILI A DIVENTARE VACCINI, RIFORNIMENTO FARMACIE? ABBIAMO SCORTE PER 3 MESI »

Coronavirus, Scaccabarozzi (pres. Farmindustria): “Ad oggi ci sono 41 candidati possibili a diventare vaccini. Rifornimento farmacie? Abbiamo scorte per 3 mesi. Bisogna rimanere a casa perchè in questo momento è importante fare in modo che il virus non circoli. Occhio alle fake news, informatevi solo attraverso fonti ufficiali”

Sul lavoro di Farmindustria in relazione al Coronavirus. “Dobbiamo lavorare in due direzioni -ha affermato Scaccabarozzi-. La prima è quella della ricerca, bisogna trovare un vaccino e qui devo dire che le notizie sono abbastanza positive. Ad oggi ci sono 41 candidati possibili a diventare vaccini. Poi bisognerà capire quanti di questi riusciranno ad arrivare fino in fondo. Sono provenienti da tutto il mondo, hanno iniziato appena la sequenza virale è stata trovata in Cina. Attualmente sui vaccini sono state fatte ricerche solo in vitro, ma in alcuni casi sono pronti a testare sull’uomo. La seconda ricerca è quella delle cure, nuovi farmaci che possano essere attivi sulle persone già malate. Poi dobbiamo garantire ovviamente anche la salute di tutti i nostri operatori e di tutti gli ammalati delle altre patologie”.