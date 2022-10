RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * « TRA GLI OSPITI ROBERTO CINGOLANI, MAURIZIO LANDINI E ANDREY KORTUNOV »

10.02 - domenica 02 ottobre 2022

“Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà”. Tra gli ospiti Roberto Cingolani, Maurizio Landini e Andrey Kortunov. La risposta europea alla crisi energetica; la tabella di marcia verso il nuovo governo di centrodestra; le richieste delle parti sociali in vista della presentazione della manovra economica; la guerra e l’annessione unilaterale annunciata dal Cremlino di quattro regioni dell’Ucraina. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda domenica 2 ottobre a partire dalle 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il segretario della Cgil Maurizio Landini, il Direttore Generale del Russian International Affairs Council Andrey Kortunov, i politologi Giovanni Orsina e Yascha Mounk, lo storico Paolo Mieli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, l’editorialista de La Repubblica Paolo Garimberti e quello di Libero Alessandro Giuli, la corrispondente Rai Lucia Goracci.