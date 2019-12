RAI 2 * CONCERTO DI CAPODANNO DA VIENNA: « SUL PODIO DEI WIENER PHILHARMONIKER ANDRIS NELSONS »

Segna il debutto del maestro lituano Andris Nelsons alla direzione del Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker dal Musikverein di Vienna il tradizionale appuntamento di inizio anno che Rai Cultura propone mercoledì 1 gennaio alle 13.30 in diretta-differita su Rai2 e in replica alle 21.15 su Rai5. Il “Neujahrkonzert” 2020 sarà trasmesso in Eurovisione in oltre 90 paesi e seguito da ben 40 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Direttore musicale della Boston Symphony Orchestra dal 2014 e Kapellmeister dell’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia dal 2018, Nelsons è uno degli interpreti più autorevoli e innovativi al mondo.

Ospite regolare dei Wiener Philharmoniker dal 2010, con la formazione viennese ha inciso nel 2019 un’integrale delle nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven, di cui ricorre nel 2020 il 250° anniversario della nascita. In programma il consueto repertorio di valzer, galop e marce degli Strauss – Johann Strauss padre, Johann Strauss jr, Josef Strauss ed Eduard Strauss – cui si aggiungono alcune Contraddanze di Beethoven, pagine di Ziehrer, Suppé, Hellmesberger, Lumbye e le coreografie firmate da José Carlos Martinez, con i costumi di Emma Ryott, eseguite dal Corpo di Ballo della Wiener Staatsoper. Regia televisiva a cura di Michael Beyer.