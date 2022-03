CRTCU – TRENTO * TURISMO: « POLIZZE VIAGGIO A COPERTURA DEI RISCHI LEGATI AL COVID-19, COSA PREVEDONO E QUANTO COSTANO »

10.13 - giovedì 10 marzo 2022

Polizze viaggio a copertura dei rischi legati al COVID-19: cosa prevedono e quanto costano.

Si torna a viaggiare, ma con numerose regole da rispettare che possono scoraggiare i consumatori, pertanto, abbiamo analizzato i prodotti di nove compagnie assicuratrici che offrono polizze per gestire i rischi legati al virus Covid-19. Il problema, come sempre, è capire quali garanzie vengano offerte e a quali costi.

I costi della polizza

Abbiamo comparato i prezzi delle diverse compagnie assicurative e abbiamo visto che una polizza per un viaggio di una settimana in Italia ha un costo che varia da € 7,43 a € 44,60. Se la meta è l’Europa il costo varia da € 12,62 a € 45,00, mentre per due settimane in USA il costo va da € 59,39 a € 217,10

I parametri della comparazione

I prezzi delle offerte generalmente variano al variare dell’età dell’assicurato e al periodo della vacanza, per cui, abbiamo ipotizzato un soggetto di 50 anni che prevede di fare un viaggio dal 20 al 26 giugno 2022 (una settimana Europa e Italia) e dal 20 giugno al 03 luglio 2022 (USA).

Le garanzie offerte

La maggior parte delle compagnie prevede la garanzia di annullamento o interruzione del viaggio nel caso in cui il consumatore o un membro della sua famiglia abbia contratto il Covid-19.

Tale garanzia, a seconda della compagnia assicurativa può coprire:

il tampone all’aeroporto (in caso di positività all’arrivo)

i costi di viaggio e alloggio

il rientro anticipato dell’assicurato e di un compagno di viaggio

il rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute

il rimborso proporzionale del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario, rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero di un familiare o di gravi problemi familiari

evacuazione dalla destinazione di viaggio

negato imbarco in Italia dovuto a sintomi di virus pandemico

quarantena obbligatoria nella destinazione di viaggio.

In alcune ipotesi la garanzia di annullamento o interruzione del viaggio è opzionale e da acquistare a parte. È questo il caso delle compagnie assicurative Coverwise ed Axa Assistance.

Tutte le compagnie offrono una copertura per le spese mediche di emergenza, compreso il ricovero, tranne la compagnia AIG (venduta da Lufthansa), che, invece, garantisce un indennizzo giornaliero di € 120,00 al giorno, per 14 giorni, nel caso di quarantena imposta per aver contratto il Covid-19 durante il viaggio. Altre compagnie (Europassistance, Allianz, Coverwise, Axa Assistance ed IMA Italia Assistance) prevedono un indennizzo e un periodo di copertura inferiore (€ 100,00 per un periodo da 3 a 5 giorni).

I risultati completi sono consultabili qui

Il CRTCU è a disposizione per informazioni e consulenza sulle polizze assicurative telefonando allo 0461984751 e info@centroconsumatori.tn.it .