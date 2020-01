RAI 1 * “ LINEA VERDE “: « UN VIAGGIO LUNGO LE VIE DEL SALE, CHE DALLE SALINE DI CERVIA PORTAVANO A VENEZIA E A TUTTO IL MEDITERRANEO PASSANDO PER RAVENNA »

Linea Verde. Lungo le vie del sale. Domenica 12 gennaio, alle 12.20 su Rai1, “Linea Verde” sarà in Romagna, lungo le vie del sale, che dalle saline di Cervia portavano a Venezia e a tutto il Mediterraneo, passando per Ravenna.

E proprio da Ravenna, Beppe Convertini inizierà il suo viaggio, che dalla Basilica di San Francesco, dove svelerà il mistero legato ai resti mortali del Sommo Poeta, giungerà a Classe, prima tappa lungo l’antica via del sale, nella bellissima Chiesa paleocristiana di Sant’Apollinare. Ingrid Muccitelli, invece, accompagnerà il pubblico nelle saline del Parco di Cervia, dove migliaia di fenicotteri hanno stabilito la loro dimora permanente. Anche Ingrid, durante il suo viaggio, parlerà di sale, della sua produzione e delle sue innumerevoli proprietà.

Dai racconti di Beppe sul sale sacro, simbolo dell’alleanza con Dio, si passerà a quelli del cuoco Peppone Calabrese che ne decanterà le lodi in ambito culinario. Gli utilizzi sono i più vari ed eclettici: dal gelato ai cappelletti. Beppe e Peppone si incontreranno in una fattoria di animali, per imparare l’arte antica ma ancora attuale della salatura, legata alla conservazione dei cibi.

Ingrid si ritroverà invece in una “giungla” di cardi, che grazie alla sabbia salmastra diventano dolci e croccanti. Il viaggio si concluderà con un peeling al sale, e poi tutti al mare a respirare iodio.