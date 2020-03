QUESTURA TRENTO * CAVALESE: « SOCCORSO UN RAGAZZO SCESO IN FUORIPISTA CHE ERA CADUTO SBATTENDO LA TESTA »

Lunedì 9 marzo, alla chiusura degli impianti del Cermis, gli Agenti del distaccamento di Cavalese del Servizio Sicurezza e Soccorso in Montagna venivano avvisati che, a monte della telecabina, uno, di tre ragazzini scesi in fuoripista era caduto sbattendo la testa e che necessitava di soccorso.

Compresa la gravità della situazione veniva, immediatamente, predisposto un piano di intervento tenendo conto del luogo impervio dove si trovavano gli sciatori, delle condizioni metereologiche avverse (nevicata in atto) e dell’ora dell’incidente. Per tale motivo un Agente, in fuori pista, raggiungeva l’infortunato per fornire agli altri componenti della pattuglia le informazioni sulle condizioni di salute del ragazzo e per stabilire le manovre successive.

Sul posto emergeva che il giovane sciatore era cosciente ma, che in conseguenza della caduta aveva battuto la testa sul suo ginocchio riportando una forte contusione allo zigomo ed un lieve trauma cranico. Il personale della Polizia di Stato, con non poca difficoltà, ma con grande perizia, riusciva a raggiungere con la barella toboga, il luogo dell’incidente, mentre un altro componente della pattuglia, con la motoslitta si portava presso il “campo scuola”, con le corde ed il materiale alpinistico necessario per il recupero dell’infortunato.

Per il recupero, reso ancora più arduo a causa della caduta degli alberi, a seguito della tempesta “Vaia”, veniva deciso di recuperare l’infortunato trainando la barella verso monte. Il Toboga è stato ancorato ad una corda di 250 metri agganciata ad un gatto delle nevi per effettuare il traino verso monte. Una volta predisposto l’ancoraggio iniziava l’operazione di recupero; sul posto in ausilio dei componenti della pattuglia giungeva anche alcuni dipendenti delle Funivie e con molta attenzione, perizia e fatica, (i soccorritori sprofondavano nel manto nevoso oltre mezzo metro) dopo un’ora riuscivano a portare a monte il ragazzino per consegnarlo, per le cure, al personale del nosocomio di Cavalese.

Ai colleghi che svolgono il servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna, commenta il Vice Questore Salvatore Ascione, portavoce del Questore, va riconosciuto delle capacità non comuni nell’assumersi il rischio di interventi particolarmente gravosi e risolutivi per la salute del singolo e collettiva, con pericoli personali che oltrepassano i limiti del servizio, ma con uno spirito, a maggior ragione in questi momenti, comune a tutti gli appartenenti della Polizia di Stato.