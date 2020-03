AIC ONLUS – ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI * EMERGENZA CORONAVIRUS: « APERTA SOTTOSCRIZIONE PER RACCOGLIERE CON LA MASSIMA URGENZA FONDI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE »

L’Associazione Italiana Calciatori, attraverso AIC Onlus, in riferimento all’emergenza Covid-19, ha deciso di aprire una sottoscrizione promossa da calciatori e calciatrici associati per raccogliere, con la massima urgenza, fondi da destinare ad azioni concrete a sostegno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, AIC ONLUS stanzierà un’ulteriore cifra da devolvere, come ha fatto in passato in occasione di altre gravi calamità naturali.

Le donazioni possono essere effettuate tramite l’Iban IT44 E030 6909 6061 0000 0172 012

RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A.I.C. O.N.L.U.S.