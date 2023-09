QUESTURA DI TRENTO * ARRESTO LATITANTE: “ AVEVA SOTTRATTO 120 MILA EURO AD UN ANZIANO DI MEZZOCORONA TRA IL 2012 E 2015, ORA È IN CARCERE “

19.39 - giovedì 7 settembre 2023

La Squadra Mobile della Questura di Trento ha arrestato a san Michele all’Adige (Tn) un latitante marocchino. L’uomo, 36 anni, era ricercato su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento.

L’arrestato aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio ed è presente irregolarmente in Italia. Ora si trova in carcere, a Spini di Gardolo (Tn). Dovrà scontare due anni di condanna.

Era stato condannato per i reati di circonvenzione di incapace e truffa, per eventi relativi ad un periodo tra il 2012 ed il 2015.

Secondo l’accusa il nordafricano aveva sottratto ad un anziano di Mezzocorona la cifra di 120 mila euro. Le indagini erano state curate dai Carabinieri della stazione di Mezzocorona, in coordinamento con la Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica a Trento.