RAI 1 – “ SANREMO GIOVANI “: « UNA SFIDA DI MUSICA E PAROLE DAL 16 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE, PER CONQUISTARE I 10 POSTI IN PALIO »

Una sfida di musica e parole, lungo l’arco di un mese – dal 16 novembre al 7 dicembre -, per conquistare i 10 posti in palio per la finalissima di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 il 19 dicembre, in prima serata.

La principale novità dell’edizione 2019 del contest di Rai1 consiste proprio nella sfida diretta tra i 20 artisti che hanno superato le audizioni dal vivo. Il percorso a tappe inizia sabato 16 novembre a Italia sì, la trasmissione del sabato pomeriggio di Rai1 condotta da Marco Liorni, con l’esibizione dei primi 10 semifinalisti.

Un appuntamento, il primo, utile a far conoscere interpreti e canzoni, che non prevede votazioni. Mentre il sabato successivo 23 novembre, sempre a Italia sì, gli stessi 10 concorrenti si “batteranno” 1 contro 1 e saranno votati da una Giuria demoscopica e dalla Commissione musicale del Festival composta dal direttore artistico Amadeus insieme a Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Alla conclusione del secondo appuntamento, quello del 23 novembre si conosceranno i primi 5 artisti ammessi alla finalissima del 19 dicembre.

Meccanismo analogo per la seconda semifinale che vedrà il secondo gruppo di 10 artisti scendere in campo il 30 novembre e poi sfidarsi il 7 dicembre per la conquista degli altri 5 posti in palio.

I 10 giovani artisti così selezionati potranno concorrere il 19 dicembre per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020.

A loro si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young.

In totale saranno quindi otto le canzoni che a febbraio, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston, si contenderanno il titolo di vincitore della categoria Nuove Proposte nella penultima giornata del Festival di Sanremo, venerdì 7 febbraio.

*

I primi 10 semifinalisti in ordine alfabetico (sabato 16 e sabato 23 novembre a Italia sì)

Federica Abbate I sogni prima di dormire

Ainé Van Gogh

Fadi Due noi

Fasma Per sentirmi vivo

Leo Gassmann Va bene cosi’

Nova Resta

Samuel Pietrasanta E dove sarai tu

Raim Labirinto

Marco Sentieri Billy Blu

Thomas Ne 80