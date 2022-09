QUESTURA BOLZANO * CONTROLLI BRENNERO: « IDENTIFICATI 40 CITTADINI STRANIERI CHE STAVANO ENTRANDO IN ITALIA, ARRESTATO UN PERICOLOSO LATITANTE »

09.27 - martedì 20 settembre 2022

Nel fine settimana, in concomitanza con il consueto aumento del traffico di veicoli e passeggeri attraverso il confine di Stato, il Commissariato di P.S. del Brennero ha intensificato l’attività di controllo, specie dei veicoli e treni in ingresso in Italia.

Sono stati complessivamente controllati decine di veicoli, numerosi treni e 126 persone.

Tra queste ultime, 40 cittadini stranieri che stavano entrando in Italia sono stati accompagnati in Ufficio al fine di una verifica dei requisiti, che ha dato esito negativo. Pertanto gli stessi hanno fatto rientro in Austria.

In tale ambito, nella mattinata di domenica, sul treno EuroCity proveniente da Monaco è stato rintracciato un cittadino rumeno, che, alla vista degli Agenti ha cercato di scendere dal treno.

Dai successivi accertamenti, l’uomo è risultato ricercato, in quanto colpito da un ordine di carcerazione, dovendo espiare 8 anni e 8 mesi di reclusione per rapina e tentato omicidio.

Il latitante è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il carcere di Bolzano.