RAI 5 –  “WILD ITALY ” * I LUPI: « IL BRANCO è IN MARCIA FRA I MONTI E LE VALLI, RISUONA IL RICHIAMO PRIMORDIALE DELLA NATURA SELVAGGIA »

Il branco è in marcia: fra monti e valli, boschi e pianure, risuona il richiamo primordiale della natura selvaggia. I lupi avanzano per riconquistare il loro antico dominio, protagonisti di un lungo viaggio dal profondo sud al cuore dell’Europa. “Wild Italy”, in onda venerdì 31 luglio alle 14.00 su Rai5, descrive la diffusione dei lupi nel nostro paese.

Qui, dove le frontiere dell’Italia incontrano quelle della Slovenia e della Croazia – una vera e propria “Balkan connection” – i lupi italiani hanno ritrovato i loro colleghi dell’Est europeo. Da quel momento sono cadute tutte le barriere, i matrimoni misti sono all’ordine del giorno e sempre nuove reclute si aggiungono a un esercito già consistente. Alcuni zoologi sostengono che ormai la popolazione italiana di lupi debba essere contenuta, ma loro, per evitare le nuove persecuzioni, hanno scelto di confondersi con il più fedele amico dell’uomo.