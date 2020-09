PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MESSA IN SICUREZZA: « SARà SISTEMATA LA STRADA STATALE 240 DI LOPPIO E DELLA VAL DI LEDRO, IN LOCALITà BIACESA »

Ledro, strada più larga per la sicurezza dei pedoni a Biacesa. Sarà sistemata e messa in sicurezza la strada statale 240 di Loppio e della Val di Ledro, in località Biacesa. L’intervento è stato previsto dalla Giunta provinciale, attraverso l’approvazione del Documento di programmazione settoriale degli anni 2020-2022: per la sua realizzazione, secondo quanto riportato dal progetto in fase di studio a cura del Servizio opere stradali, è stato previsto un finanziamento di 400mila euro.

I lavori consentiranno di risolvere il problema della ristrettezza della carreggiata nel tratto a monte dell’abitato di Biacesa partendo dalla chiesa di Sant’Antonio all’altezza del cimitero con il rifacimento del muro di sostegno di valle e l’installazione di un nuovo guard‐rail. L’intervento interesserà la statale per una lunghezza di circa 150 metri.