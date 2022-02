ON. CATTOI (LEGA) * FISCO: « RIDUZIONI TARI, AL GOVERNO ABBIAMO CHIESTO LA POSSIBILITÀ PER I COMUNI DI IMPIEGARE LE RISORSE NON UTILIZZATE NEL 2021 »

19.14 - mercoledì 23 febbraio 2022

Fisco: Cattoi (Lega), dare a Comuni possibilità utilizzo per concessione riduzioni Tari risorse non utilizzate nel 2021.

“Al governo abbiamo chiesto di prevedere la possibilità per i Comuni di utilizzare per la concessione di riduzioni della Tari le risorse non utilizzate nel 2021. La Lega porta avanti l’impegno nei confronti dei territori per fornire ai nostri sindaci quegli strumenti che meglio riescono a rispondere alle esigenze delle famiglie ovvero cercare di evitare che i rincari in atto riducano ulteriormente la capacità di spesa degli Italiani. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri amministratori locali gli strumenti che permettano loro di intervenire in modo puntuale a sostegno delle famiglie.

I sindaci sono l’ente più vicino al cittadino e noi come parlamentari abbiamo il dovere di metterli in grado di agire al meglio per le nostre comunità”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi, componente della commissione Bilancio.