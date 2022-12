CONFCOMMERCIO – ROMA * PONTE IMMACOLATA: – VALIGIE PRONTE PER 11 MILIONI DI ITALIANI, 4 SU 10 RIMARRANNO NELLA REGIONE

09.32 - mercoledì 07 dicembre 2022

PONTE DELL’IMMACOLATA: VALIGIE PRONTE PER 11 MILIONI DI ITALIANI

4 su 10 rimarranno nella regione e per 6 su 10 la vacanza sarà di max 2 giorni

Saranno 11 milioni gli Italiani tra i 18 e i 74 anni in viaggio per il ponte dell’Immacolata, per un giro di affari stimabile in 4,4 miliardi di euro, considerata una spesa media pro-capite di 400 euro tutto compreso, che si indirizzeranno quasi esclusivamente in Italia.

Quattro intervistati su 10 dichiarano che non si allontaneranno oltre i confini della propria Regione di residenza e addirittura 6 su 10 limiteranno a meno di 3 giorni il periodo della vacanza. La ricerca dell’atmosfera natalizia – quindi luci, suoni, shopping e mercatini di Natale – è in 3 casi su 10 il driver principale, l’esperienza alla base del progetto di viaggio. Da questo mix risultano quindi premiate – e in vetta alla classifica delle destinazioni nazionali – quelle che più evocano le atmosfere del periodo: come Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania.

Per quell’11% di connazionali che invece si recheranno all’estero, facendo una vacanza presumibilmente di 5 o più giorni, la prima meta è la Francia – tipicamente Parigi – tallonata da Austria e Germania, dove il Natale è fortemente sentito, e a seguire dalla Spagna.