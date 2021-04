PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INFORMAZIONE LOCALE: « RIAPERTI I TERMINI PER LE DOMANDE SIEG DA PARTE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE O TELEVISIVE E SITI ON-LINE (30 APRILE 2021) »

Interventi di promozione dell’informazione locale: riaperti i termini per le domande SIEG.

Sono stati riaperti per l’anno in corso i termini per la presentazione delle proposte relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG) da parte delle emittenti radiofoniche o televisive e dei siti di informazione online. Si tratta di contributi, previsti dalla legge 18/2016, per la realizzazione e la diffusione di informazioni su tematiche di pubblico interesse per la popolazione del Trentino.

La riapertura dei termini, fissata ora al 30 aprile 2021, è motivata dal fatto che sono ancora disponibili, per tale finalità, oltre 117 mila euro, considerato anche il fatto che si tratta di un servizio di interesse generale e che l’emergenza sanitaria in corso può aver determinato situazioni di oggettiva difficoltà nella programmazione delle attività per l’anno in corso da parte delle imprese che operano nel campo dell’informazione.