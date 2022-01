PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 31 GENNAIO / DUE NUOVI DECESSI / ALTRI 591 CONTAGI / SALGONO A 173 I RICOVERATI IN OSPEDALE »

16:18 - 31/01/2022

Coronavirus: dal bollettino di lunedì 31 gennaio 2022. 2 nuovi decessi, altri 591 contagi. Salgono a 173 i ricoverati in ospedale..

L’ultimo giorno del mese si chiude purtroppo con altri 2 decessi, anche se il numero dei nuovi positivi è sensibilmente inferiore al trend di queste ultime settimane, in linea del resto con il numero di tamponi effettuato che ieri si è attestato attorno alle 5.000 analisi. Ancora alto il numero di classi in quarantena (ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 396) ma va detto che i nuovi contagi nelle fasce d’età ‘scolastiche’ è rimasto abbondantemente sotto i 200.

Nel dettaglio, il bollettino riporta 19 casi positivi al molecolare (su 221 test effettuati) e 572 all’antigenico (su 4.547 test effettuati). I molecolari hanno inoltre confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I nuovi contagi divisi per fasce d’età mostrano la seguente fotografia:

24 tra 0-2 anni

30 tra 3-5 anni

74 tra 6-10 anni

31 tra 11-13 anni

47 tra 14-18 anni

137 tra 19-39 anni

197 tra 40-59 anni

26 tra 60-69 anni

12 tra 70-79 anni e

13 di 80 o più anni

Negli ospedali, il numero totale dei ricoverati sale a 173, considerato che ieri ci sono stati 8 nuovi ingressi a fronte di 3 dimissioni. I pazienti in rianimazione sono 24.

Tutti e due i decessi sono avvenuti in ospedale: un uomo sui 70 anni e una donna over 80, entrambe non vaccinati e affetti da patologie pregresse.

Le nuove guarigioni sono state 1.146 ed il totale da inizio pandemia arriva a 100.759.

La campagna vaccinazioni prosegue senza sosta e alle 9 di questa mattina la cifra complessiva mostrava 1.139.095 somministrazioni, di cui 411.672 seconde dosi e 280.407 terze dosi.