COMUNE DI TRENTO * POLITICHE ABITATIVE: « DUE ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, PER NUCLEI MONOPERSONALI »

09.41 - venerdì 25 agosto 2023

Da lunedì 28 agosto a venerdì 29 settembre 2023 è possibile presentare domanda di locazione per uno dei due alloggi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale a Trento in via della Malvasia 93.

La loro metratura varia dai 37 ai 39 metri quadrati circa, le unità abitative sono destinate ai nuclei familiari monopersonali di età non inferiore ai 65 anni con residenza nelle Circoscrizioni Centro Storico Piedicastello e San Giuseppe – Santa Chiara da almeno 4 anni, in possesso dell’indicatore icef per l’edilizia pubblica 2022 inferiore a 0,21 oltre che degli ulteriori requisiti previsti dal bando.

La domanda può essere presentata recandosi alla sede del Progetto Politiche abitative di via Bronzetti 1, dopo aver ritirato l’apposita modulistica ed aver fissato un appuntamento, o inviata all’indirizzo pec politicheabitative@pec.comune.trento.it allegando copia di un documento di identità.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l’ordine stabilito dalle graduatorie e nel rispetto delle modalità indicate nel bando.

Per informazioni, appuntamenti e per richiedere copia del bando e la modulistica per la presentazione della domanda è possibile contattare i numeri 0461/884043, 0461/884493 e 0461/884056 o scrivere a politicheabitative@comune.trento.it.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al mercoledì con orario 8.30 – 12.30, il giovedì dalle 8.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.