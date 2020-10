PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 9 OTTOBRE – 39 NUOVI CASI, 23 DEI QUALI IDENTIFICATI DA “SOSPETTO DIAGNOSTICO” / ANALIZZATI 1.113 TAMPONI »

Coronavirus: oggi altri 39 positivi. Il rapporto Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra oggi altri 39 casi positivi in Trentino, 23 dei quali identificati da “sospetto diagnostico”. A questi si aggiungono altri 13 soggetti risultati positivi al tampone per l’antigene, che ora saranno sottoposti al tampone molecolare per la conferma della positività.

Fra i casi di oggi ci sono anche 7 minorenni (4 sotto i 5 anni di età e gli altri 3 tra i 6 ed i 15 anni) e 9 over 70.

Salgono a 25 (2 in più rispetto a ieri) i pazienti ricoverati, nessuno dei quali in rianimazione anche se va detto che per uno di loro, affetto da altre gravi patologie, si è reso necessario il trattamento con plasma iperimmune previsto dal protocollo dello Spallanzani.

Sul fronte scolastico, oggi si registrano meno classi in isolamento posto che 8 hanno concluso la quarantena: nel registro adesso se ne contano 32.

Sempre alto il numero dei tamponi eseguiti: ieri ne sono stati analizzati 1.113 a San Michele e 887 all’Ospedale Santa Chiara di Trento per un totale di 2.182, ai quali vanno aggiunti altri 182 tamponi per l’antigene.