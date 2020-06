PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – 23 GIUGNO ORE 17.15: « ZERO DECESSI ED UN CONTAGIO, IERI ANALIZZATI 608 TAMPONI »

Coronavirus: anche oggi zero decessi e un contagio. Rimane costante la situazione contagi da Covid 19 in Trentino. Secondo il rapporto giornaliero predisposto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, oggi non si registra alcun decesso e nemmeno casi con sintomi evidenti. Attraverso gli screening è stato individuato un nuovo soggetto asintomatico.

Buone notizie anche dal versante ricoveri: nessun paziente si trova in ospedale a causa del Coronavirus.

Nella giornata di ieri sono stati analizzati 608 tamponi (552 a cura di APSS e 56 dal Cibio).

Infine, dal Commissariato del governo ecco gli aggiornamenti relativi all’attività delle forze dell’ordine: su 1112 persone e 255 esercizi commerciali controllati non si sono rilevate irregolarità.