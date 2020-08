PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONDINO: « INAUGURATO IL NUOVO CENTRO PASTORALE, L’ARCIVESCOVO TISI HA CELEBRATO LA MESSA NELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA »

Inaugurato a Condino il nuovo Centro pastorale. Grande festa oggi a Condino dove è stato inaugurato il nuovo Centro pastorale ricavato nella struttura della cinquecentesca canonica restaurata, i cui lavori, finanziati dalla Provincia, si sono conclusi recentemente. L’evento ha visto la presenza dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi che ha celebrato la messa nella Pieve di Santa Maria Assunta. I lavori di restauro della canonica, tutelata dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici della Provincia autonoma di Trento, sono poi stati illustrati al termine della celebrazione alle autorità civili e ai tanti cittadini presenti.

“L’auspicio – ha evidenziato l’assessore al turismo, presente a nome della Provincia – è che questo nuovo Centro pastorale possa rappresentare un luogo di incontro, di riflessione e di condivisione per l’intera comunità. L’Ente pubblico ne ha sostenuto con grande convinzione i lavori di ristrutturazione nella consapevolezza di quanto questo Centro possa essere importante per rafforzare la coesione sociale di una comunità. Stiamo vivendo un periodo difficile, come noto, dal quale potremo uscire solamente se sapremo essere uniti, facendo ognuno la propria parte. In questo, il ruolo della Chiesa, rappresentata qui da monsignor Tisi che saluto a nome della Giunta provinciale, è di fondamentale importanza”.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione, da parte dell’arcivescovo, della struttura rinnovata.