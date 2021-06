PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASTELLO TESINO: BISESTI, « LE STORIE DI VOI NONNI HANNO FATTO IL GIRO D’ITALIA, AVETE TRASFORNATO UN MOMENTO DI GRANDE DISPERAZIONE IN UN’OPPORTUNITÀ »

Castello Tesino, le storie dei nonni dell’Apsp hanno fatto il giro d’Italia. L’iniziativa solidale. L’assessore Bisesti: “Avete trasfornato un momento di grande disperazione in un’opportunità”.

Ventisette racconti di vita raccolti in un libro e in un dvd. Storie di fatica e sacrifici, raccontate dagli ospiti dell’Apsp “Suor Agnese” di Castello Tesino, e alle quali hanno dato voce personaggi dello spettacolo, sportivi, politici e uomini di Chiesa. Sono storie semplici, quelle dei “nonni” della casa di riposo, che hanno fatto il giro d’Italia e d’Europa attirando l’attenzione – tra gli altri – del presidente del Consiglio Mario Draghi e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Tutto con l’obiettivo di essere solidali con una struttura per anziani di Leffe (Bergamo), fortemente colpita dalla prima ondata della pandemia. Oggi, il grazie a nome dell’intera comunità trentina è stato rivolto agli ospiti dell’Apsp dall’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti, accolto dalla presidente della residenza Silvia Zancanella e dalla direttrice Danila Ballerin. “In questo periodo di grande sofferenza, avete dimostrato tenacia e spirito combattivo. Siete riusciti a trasformare un momento di grande disperazione per tutto il mondo in un’opportunità: far conoscere la nostra terra trentina attraverso le vostre storie raccontate da personaggi famosi – sono state le parole dell’assessore -. Con la generosità che vi contraddistingue, avete scelto di aiutare una casa di riposo particolarmente colpita dal Covid: questo vi fa onore e dimostra che si possono fare grandi cose insieme, anche a distanza”.

Durante il lockdown del 2020, gli ospiti erano rimasti particolarmente colpiti dalle immagini che vedevano in tivù: la disperazione per quelle persone che venivano portate via dai camion non li ha lasciati indifferenti. “Noi nella prima ondata siamo stati fortunati. Il virus non ci ha colpito, chiusi e inermi, nella nostra casa come in un fortino invalicabile. Così abbiamo cercato di fare qualcosa per loro” racconta l’animatrice Terry Biasion, che assieme alla collega Doris Meneghel ha promosso l’iniziativa “Sos nonni”. Ecco dunque che gli ospiti, con il supporto degli operatori, hanno scritto decine di email ai personaggi della televisione che più amano per dare un viso e una voce alle loro storie lavorative che qualche anno fa erano state raccolte in un volume.

Alla fine, 27 “famosi” si sono filmati durante la lettura delle storie. Ne è nato un dvd, realizzato con l’aiuto di dei Comuni del Tesino, dell’Ecomuseo e della XLam Dolomiti di Castelnuovo. Le presentazioni dei vip sono state realizzate nei luoghi più caratteristici della valle. “In tutta Italia hanno potuto vedere la nostra terra” sorride Biasion, che evidenzia come nonostante nella seconda ondata anche la struttura di Castello Tesino sia stata colpita dal Covid, gli ospiti hanno comunque voluto che i ricavati di questo progetto andassero ugualmente alla casa del Bergamasco, con la quale è nato un gemellaggio. Un’iniziativa che ha entusiasmato gli anziani dell’Apsp, dei quali hanno parlato anche i media nazionali. “Nonostante le difficoltà, gli ospiti non si sono lasciati schiacciare dalla depressione, ma si sono rimboccati le maniche lavorando per gli altri” osservano le animatrici.

“Con la vostra spontaneità avete testimoniato ancora una volta quanto sia grande il cuore dei trentini. Grazie al vostro esempio, il Tesino e tutta la nostra terra ha saputo distinguersi e farsi apprezzare anche fuori dai confini nazionali” ha concluso l’assessore Bisesti.