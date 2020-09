PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « CASI POSITIVI IN 4 SCUOLE ALTOATESINE, ATTIVATE DALLE DIREZIONI SCOLASTICHE LE PROCEDURE PREVISTE DALL’AZIENDA SANITARIA »

Casi positivi in quattro scuole altoatesine. Sono stati accertati oggi (30 settembre) casi di positività al Covid-19 in quattro istituti scolastici altoatesini. Attivate dalle direzioni scolastiche le procedure previste dall’Azienda sanitaria.

È stato accertato oggi un caso di positività al Covid-19 alla scuola primaria Rosmini di Bressanone, alla scuola primaria Don Bosco di Bolzano, all’ I.T.C.A.T. A e P Delai e all’Istituto scolastico superiore C. De Medici di Bolzano.

Gli istituti scolastici hanno adottato tutte le procedure previste ed hanno seguito le indicazioni stabilite dall’Azienda sanitaria per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.

Le famiglie e gli allievi interessati hanno ricevuto informazioni dalle scuole sul proseguimento delle lezioni e saranno contattate direttamente dall’ASL per le procedure previste.

Ulteriori passi saranno eventualmente compiuti in accordo tra l’Azienda sanitaria e le direzioni scolastiche.

In questo periodo tutte le scuole stanno lavorando con grande impegno affinché sia garantito agli studenti il diritto all’istruzione e che ciò avvenga in un ambiente sano e sicuro per tutti i presenti negli istituti.

I dirigenti, gli insegnanti e il personale amministrativo stanno gestendo con professionalità una situazione mutevole e caratterizzata da una notevole pressione. In questo panorama è fondamentale la collaborazione e la comunicazione con le famiglie e gli studenti più grandi, che i dirigenti assicurano attraverso gli appositi canali.

Qualsiasi ulteriore comunicazione destinata alla cittadinanza verrà trasmessa attraverso gli appositi canali istituzionali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Thomas Laconi email: Thomas.Laconi@provincia.bz.it .