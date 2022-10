COORDINAMENTO DONNE ACLI TRENTINE E ARCIDIOCESI TRENTO * “PREMIO 2022-LA RISTORAZIONE È DONNA!”: « LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A LUNEDÌ 31 OTTOBRE »

08.31 - lunedì 24 ottobre 2022

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al “Premio 2022: la ristorazione è donna!”. Il termine ultimo è fissato per la mezzanotte di lunedì 31 ottobre.

Come noto il premio dedicato quest’anno alla ristorazione femminile viene promosso dal Coordinamento donne delle Acli trentine e dalll’Arcidiocesi di Trento in collaborazione con Enaip Trentino, sVOLta – spazio di progettazione sociale creato da Non Profit Network CSV Trentino e Fap Acli; con il sostegno di Pensplan Centrum e il patrocinio dell’Associazione Ristoratori del Trentino e Confesercenti.

Il Premio è riservato a donne imprenditrici residenti sul territorio trentino che hanno sviluppato un’attività imprenditoriale nel settore della ristorazione.

Possono presentare domanda donne titolari di impresa individuale o socie in società di impresa.

Le candidate al premio dovranno compilare un apposito modulo attraverso il quale evidenziare una serie di elementi quali la valorizzazione della gestione famigliare, l’attenzione alla sostenibilità ambientale, i servizi che l’impresa genera in favore della comunità, il sostegno che l’impresa genera in favore di persone fragili, il ruolo dell’impresa nella valorizzazione e promozione del territorio.

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione formata da rappresentanti di tutti gli enti

partner coinvolti.

Per partecipare al premio è necessario compilare il modello di candidatura scaricabile dai siti:

www.diocesitn.it o www.aclitrentine.it

Le candidate devono inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2022 all’indirizzo email: premio.donne@aclitrentine.it.

Saranno premiate quattro donne imprenditrici del settore ristorazione con un premio di 2000 € ciascuno.

Inoltre, alle vincitrici, Pensplan Centrum offrirà un contributo del valore di 400 € valido per aprire o integrare un piano di previdenza complementare.

Il Premo donna 2022 vi dà appuntamento nel corso del prossimo mese di novembre per la presentazione e le premiazioni dei progetti presentati.

Per informazioni sull’iniziativa scrivere a: premio.donne@aclitrentine.it.