ORDINE GIORNALISTI TN-AA/SÜDTIROL * CARICHE TRIENNIO 2021-2024 : « ELETTA PRESIDENTE ELISABETH ANNA MAIR / VICE MAURIZIO PANIZZA / SEGRETARIA PAOLA SEMBENOTTI / TESORIERE JOHANN SENFTER »

16:27 - 23/11/2021

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol eletto nelle giornate del 24 ottobre e 7 novembre 2021 ed in carica per il triennio 2021-2024 si è riunito oggi, 23 novembre, per l’elezione delle cariche.

Il Consiglio risulta così composto:

Elisabeth Anna Mair presidente (professionista)

Maurizio Panizza vicepresidente (pubblicista)

Paola Sembenotti segretaria (pubblicista)

Johann Senfter tesoriere (professionista)

Gianfranco Benincasa consigliere (professionista)

Isabella Cherubini consigliera (professionista)

Pinuccia Di Gesaro consigliera (pubblicista)

Mauro Keller consigliere (professionista)

Alessandra Saletti consigliera (professionista)

Per la prima volta, a quasi cinquant’anni dalla fondazione, l’Ordine regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol esprime una presidenza al femminile e di madrelingua tedesca.