PROMOCOOP * FONDO MUTUALISTICO E PARTECIPATIVO: PRESIDENTE DANDREA, « FINANZIATI PROGETTI COOPERATIVI INNOVATIVI E PERCORSI DI RICAPITALIZZAZIONE »

Attraverso la gestione del Fondo Mutualistico (partecipazioni totali di circa 9 milioni di euro) e del Fondo Partecipativo (risorse messe a disposizione per le cooperative trentine pari a 34,7 milioni di euro), la società finanzia progetti cooperativi innovativi e percorsi di ricapitalizzazione.

Promocoop è alimentata dal 3% degli utili delle cooperative, pari quest’anno a 4,8 milioni di euro.

Il Presidente Dandrea afferma: “Promocoop avrà un ruolo cruciale anche nella gestione del post emergenza Covid-19, soprattutto grazie al rafforzamento patrimoniale delle cooperative trentine tramite lo strumento del Fondo Partecipativo”.

Con un’assemblea in regola con le norme relative al Coronavirus, Promocoop Trentina spa ha provveduto a presentare ai soci il suo bilancio d’esercizio, approvato all’unanimità.

La società è alimentata dal 3% degli utili realizzati dalle cooperative negli anni precedenti, che vengono poi reimpiegati a sostegno dei progetti strategici più meritevoli, per la crescita delle cooperative e per la loro capitalizzazione. Una sorta di salvadanaio cooperativo, utilizzato con carattere rotativo: le risorse investiste rientrano entro un termine stabilito per consentire l’utilizzo a favore di nuove iniziative di altre cooperative.

Quest’anno i versamenti sono stati pari a 4,8 milioni di euro, portando la raccolta complessiva dal 1992 al 2019 a superare i 62 milioni di euro. La società presenta quindi un patrimonio di circa 34 milioni di euro.

Gli ambiti in cui Promocoop svolge un ruolo importante sono la promozione e la diffusione di conoscenza, lo sviluppo della dimensione di rete e la disponibilità di risorse finanziarie dedicate. Ma in tempi di emergenza sanitaria, Promocoop potrà rivestire un ruolo determinante anche nella fase di ripartenza. “Proponiamo – spiega il presidente Arnaldo Dandrea – la creazione di un tavolo di regia tra gli Enti finanziari del movimento e altri soggetti sul territorio per costruire un progetto condiviso e di lungo periodo, con l’obiettivo di coordinare eventuali azioni di supporto economico-finanziario, al fine di ottimizzare al meglio le risorse a disposizione e migliorare il livello di efficienza degli interventi”.

Promocoop opera attraverso la gestione del Fondo Mutualistico e, per conto della Provincia autonoma di Trento, del Fondo Partecipativo, due strumenti fondamentali per lo sviluppo delle cooperative.

*

Il Fondo Partecipativo

Dal 2011 Promocoop è ente gestore del Fondo Partecipativo istituito dalla Provincia per dare impulso alle cooperative finanziando investimenti innovativi, il ricorso a nuove tecnologie, la ricerca e sviluppo, il rafforzamento finanziario e percorsi aggregativi. Il sostegno offerto è misto, al 49% pubblico e al 51% privato, versato cioè da soggetti del movimento cooperativo.

Ad oggi attraverso questo strumento è stato messo a disposizione delle Cooperative trentine un ammontare di risorse pari ad 34,7 milioni di euro, per un totale di 48 interventi. A questi si verranno ad aggiungere gli altri progetti finanziati attraverso il bando del 2019, che ha messo a disposizione altri 4,7 milioni di euro, di cui 3,1 milioni deliberati.

Promocoop, oltre alla gestione del Fondo, garantisce un congruo sostegno finanziario alla quota “privata”, partecipando in qualità di socio sovventore nel capitale delle cooperative selezionate che presentano la propria richiesta.

“Questo strumento – spiega la direttrice Cristiana Angeli – è apprezzato dagli operatori perché rappresenta una leva finanziaria rilevante per i progetti di investimento e rafforzamento patrimoniale delle cooperative del nostro territorio. Infatti, un ulteriore apporto di equity da parte di Promocoop è determinante anche in termini di bancabilità, per facilitare l’ammissione ad un eventuale altro accesso al credito bancario”.

*

Il Fondo Mutualistico

Le partecipazioni in società del movimento cooperativo rappresentano l’attività più strategica del Fondo Mutualistico, in quanto dirette a sostenere progetti di sviluppo delle cooperative trentine. Nel corso del 2019 sono state sottoscritte le nuove partecipazioni per 1,5 milioni di euro, raggiungendo circa 9 milioni di euro di quote possedute.

Inoltre Promocoop presenta un saldo di crediti verso cooperative e società di sistema per un totale di circa 3 milioni di euro.

I contributi a fondo perduto erogati nel corso degli anni ammontano a circa 19,5 milioni di euro, un trend in calo volto a favorire gli interventi di carattere rotativo come le partecipazioni e il Fondo Partecipativo.

Insieme a Cassa Centrale Banca, Casse Rurali e Cooperfidi, Promocoop ha dato vita anche a Promofondo, un fondo di rotazione che nei suoi primi sette anni di operatività ha finanziato progetti per oltre 27 milioni di euro. A febbraio di quest’anno il Fondo è stato nuovamente alimentato con nuovi 5 milioni di euro, di cui 2 milioni a carico di Promocoop.