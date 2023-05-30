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LANCIO D'AGENZIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO * OPERAZIONE : « VIDEOINTERVISTA AL PROCURATORE DOTTOR SANDRO RAIMONDI » (VIDEORIPRESE AGENZIA OPINIONE)

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11.58 - martedì 30 maggio 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURA REPUBBLICA TRENTO E GDF – GUARDIA FINANZA * NARCOTRAFFICO – RICICLAGGIO DENARO: « SMANTELLATA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, MISURE CAUTELARI IN CARCERE PER 42 INDAGATI / SEQUESTRATI 18,5 MILIONI »

 

 

GDF TRENTO * « SMANTELLATA ORGANIZZAZIONE DEDITA AL RICICLAGGIO DI DENARO DERIVANTE DAL NARCOTRAFFICO, DISPOSTE NUMEROSE MISURE CAUTELARI IN CARCERE »

 

 

GDF – BOLOGNA * TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA: « ARRESTATE 41 PERSONE APPARTENENTI ALLA ‘NDRANGHETA REGGINA E CROTONESE »

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