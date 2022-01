PATT * ELEZIONI QUIRINALE: MARCHIORI, « GRANDI ELETTORI, IL PARTITO HA CONVENUTO CHE IL VOTO ANDRÀ AL SOLO CANDIDATO DELLA SVP NOGGLER »

16:24 - 17/01/2022

Grandi elettori: il PATT voterà solo Noggler. L’incertezza e la mancanza di regia che stanno caratterizzando l’elezione del nuovo capo dello Stato hanno spinto l’ufficio politico autonomista a sostenere il candidato SVP.

L’elezione del successore di Sergio Mattarella come Capo dello Stato rappresenta uno snodo cruciale per il futuro politico nazionale e, a seconda di chi verrà scelto, potranno esserci ripercussioni più o meno favorevoli anche sulle Autonomie speciali.

Ecco perché preoccupa registrare la mancanza di regia fra le varie forze politiche nazionali per riuscire ad arrivare all’individuazione di un Presidente che sappia svolgere questo ruolo di garanzia e tutela al quale è chiamato dalla Costituzione.

Trovandoci, quindi, a dover nominare i tre grandi elettori spettanti alla nostra Regione, non possiamo esimerci dal valutare quale idea e quale logica dovranno seguire questi grandi elettori al momento delle votazioni per il nuovo Presidente.

In quest’ottica l’Ufficio politico del PATT ha convenuto che il voto non potrà che andare al solo candidato della SVP, Noggler, che oltre ad essere Presidente del Consiglio regionale (e quindi già di per sé figura di garanzia), è esponente di un Partito che, come il PATT, mette la nostra terra davanti ad ogni scelta.

In quest’ottica nulla cambia per quanto riguarda l’adesione del PATT alla Giunta regionale, così come il suo ruolo di opposizione in Consiglio provinciale.

*

Simone Marchiori