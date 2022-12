PAT * WEEKEND IMMACOLATA: « NEVE IN ESAURIMENTO, DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI IN VALSUGANA FINO ALLE 18.00 / DOMENICA TRAFFICO DA BOLLINO NERO »

13.05 - venerdì 09 dicembre 2022

Weekend dell’Immacolata, neve in esaurimento. Domenica traffico da bollino nero. La coltre bianca sta caratterizzando il paesaggio dell’intero territorio provinciale e la situazione viabilistica appare sotto controllo. Sono 14 i presìdi attivati lungo le principali arterie. In fondovalle la neve ha raggiunto uno spessore compreso tra i 2 e gli 8 centimetri, mentre in quota si sono raggiunti i 20 centimetri. Intanto il Commissariato del Governo ha prolungato fino alle 18 di oggi il divieto di transito per i mezzi pesanti dal chilometro 88 della statale 47 della Valsugana in direzione Trento. I pullman viaggiano regolarmente, ma si ricorda che è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.