MART ROVERETO (TN) * MOSTRE TEMPORANEE E COLLEZIONI: « AD AGOSTO ACQUISTANDO IL BIGLIETTO “SUMMER XXL“ SI TORNA ANCHE IN AUTUNNO, PER TUTTO IL MESE IL SABATO SERA ORARIO PROLUNGATO »

Da sempre il biglietto del Mart di Rovereto permette l’accesso a tutte le mostre temporanee e alla Collezione e ha un costo contenuto, definito dalle politiche culturali della Provincia autonoma di Trento in un’ottica di accessibilità alla cultura.

Oltre alle numerose gratuità e alle riduzioni già previste, alle convenzioni, alle tariffe per i gruppi e al biglietto cumulativo per famiglie o per chi visita più di una sede museale, per tutto il mese di agosto il Mart propone un nuovo biglietto.

*

Summer XXL

Al prezzo di 15 euro sarà possibile entrare due volte: oggi, per visitare le tre grandi mostre temporanee, il percorso permanente e i focus espositivi; in autunno o in inverno, nel periodo compreso tra il 15 ottobre il 13 febbraio, per la monumentale mostra Depero New Depero.

*

Sere d’estate

Per tutto il mese l’orario del sabato è prolungato fino alle 20.

Le aperture serali diventano quindi due: una al venerdì, con chiusura alle 21, una al sabato, con chiusura alle 20.

*

Agosto al Mart

Grandi mostre in corso

Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo

Picasso, de Chirico, Dalí. Dialogo con Raffaello

Giovanni Boldini. Il Piacere

*

Focus

Leonardo Cremonini e Karl Plattner. I pittori della solitudine

Lino Frongia. Visioni

Wainer Vaccari

Tina Sgrò

Collezione permanente

Frammenti di una storia

L’invenzione del moderno

*

Outdoor

Twingo Monument

Golfo Mistico

*

Orari

Martedì, mercoledì, giovedì, domenica 10.00-18.00

Venerdì 10.00-21.00

Sabato 10.00-20.00

Chiuso il lunedì

*

Foto: Mart di Jacopo Salvi