PAT * VALSUGANA: « NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI, INTEGRATO DI 835 MILA EURO IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL IVANO »

14.30 - venerdì 15 settembre 2023

Nuova Caserma dei Carabinieri, integrato il finanziamento al Comune di Castel Ivano. Con un provvedimento della Giunta provinciale è stato integrato di 835.361,72 Euro il finanziamento in favore del Comune di Castel Ivano – che era già stato disposto, con una precedente deliberazione del 2021, per la somma di 1.368.000 Euro – per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri a Strigno. Con l’integrazione il finanziamento complessivo provinciale ammonta dunque a 2.203.361,72 Euro, a fronte di un costo complessivo dell’opera pari a 2.319.328,13 Euro.

L’integrazione del contributo è stata decisa in considerazione dell’incremento del costo dovuto alle soluzioni progettuali necessarie a risolvere le problematiche di natura geologica emerse durante l’esecuzione dei sondaggi: si è reso necessario prevedere di rafforzare le fondazioni e di ricorrere a dispositivi di smaltimento delle acque di ruscellamento più complessi di quelli previsti in fase di progettazione preliminare. Sono state inoltre previste modifiche introdotte per garantire il rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) in materia di nuove costruzioni. A questo si aggiunge l’adeguamento del prezziario provinciale.