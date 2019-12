PAT * SCUOLA 2019-2020: « APPROVATE LE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELL’AMBITO SANITARIO, ASSEGNATI 160 MILA EURO  »

Studenti dell’ambito sanitario: arrivano i bandi. La Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore Segnana, ha approvato le borse di studio 2019/2020.

Anche quest’anno la Giunta provinciale ha deciso di avvalersi dell’Opera Universitaria di Trento per l’emanazione del bando di concorso per l’erogazione delle borse di studio relative all’anno accademico 2019/2020 a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale biennale delle professioni sanitarie e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, sono state quindi assegnate all’Opera Universitaria risorse pari a 160.000 euro; l’importo della borsa di studio deve tener conto della condizione economica familiare dello studente che non deve beneficiare di altre analoghe provvidenze.

Lo scorso anno sono state presentate 111 domande da parte di studenti dei corsi di laurea con 68 (62%) studenti risultati idonei e beneficiari dell’intervento.

Questi i requisiti per la presentazione delle domande:

possono presentare domanda gli studenti residenti in provincia di Trento dalla data di inizio del corso universitario frequentato purché non fruiscano di analoghe provvidenze;

gli iscritti sono ammessi per il completamento di un solo corso per ciascun livello di laurea, cioè di un ciclo di studi dall’inizio sino al conseguimento di un titolo;

l’importo delle borse di studio deve essere calcolato con i criteri per la valutazione della condizione economica dei richiedenti utilizzando l’indicatore ISEE;

per quanto riguarda il merito gli studenti devono risultare iscritti per la prima volta ad un anno del corso per il quale è richiesto il beneficio, mentre gli iscritti ad anni successivi al primo devono aver conseguito un numero minimo di crediti;

i limiti delle borse di studio sono i seguenti: per gli studenti in sede, ovvero residenti in luoghi che permettono di raggiungere quotidianamente la sede del corso di studi prescelta: da un minimo di 650 euro a un massimo di 2600 euro; per gli studenti fuori sede da un minimo di 1.308 euro a un massimo di 5.232 euro; per gli studenti pendolari da un minimo di 721,50 euro a un massimo di 2.886 euro.

Il bando sarà disponibile sul sito dell’Opera Universitaria www.operauni.tn.it