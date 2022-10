PAT * RESIDENZE SANITARIE TERRITORIALI: « PROROGATE LE ATTIVITÀ DI DUE STRUTTURE COVID, RESIDENZA SAN VENDEMMIANO DI CASTEL IVANO E RSAO DI TIONE »

15.40 - sabato 01 ottobre 2022

Residenze sanitarie territoriali: prorogate le attività di due strutture Covid. La decisione della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute Stefania Segnana.

Ieri la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha disposto di prorogare di alcuni mesi le funzioni di due strutture a Residenza sanitaria territoriale Covid. Nel dettaglio si tratta della Residenza San Vendemmiano di Castel Ivano dove è attivo un nucleo di 25 posti letto, e della RSAO di Tione per un totale di 14 posti letto.

“La diffusione dei contagi è ancora discreta e l’indicatore RT si sta mantenendo sopra il valore di 1 – ha evidenziato l’assessore Segnana – per questo come esecutivo abbiamo dato seguito alla richiesta della nostra Azienda sanitaria di poter usufruire di alcune strutture territoriali per pazienti Covid anche nei prossimi mesi. In questo senso presso la Residenza San Vendemmiano si manterrà l’attuale gestione mista Covid / non Covid fino al 31 dicembre 2022 – conclude l’assessore – mentre presso la strutture di Tione si proseguirà con la funzione di residenza sanitaria territoriale Covid fino al 31 ottobre”.