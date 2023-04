PAT * PONTE RAVINA: FUGATTI, « AGGIORNATA LA PROGRAMMAZIONE CON ULTERIORI RISORSE, INTERVENTO IMPORTANTE PER LA VIABILITÀ »

19.14 - martedì 4 aprile 2023

Viabilità presso il ponte per Ravina, statale 12– provinciale 90: aggiornata la programmazione con ulteriori risorse. Il nodo stradale in corrispondenza dello svincolo tra la statale 12 e la provinciale 90, presso il ponte sull’Adige per Ravina, sarà, come noto, oggetto di lavori di riorganizzazione di grande importanza per la circolazione e per la città di Trento. Questi lavori consistono nella sostituzione del ponte sull’Adige (opera S-944), nella riorganizzazione dello svincolo (opera S-602) e nella realizzazione di un by pass provvisorio (opera S-1032). Per le opere S-602 (il nuovo svincolo della tangenziale) e S-1032 (viabilità provvisoria), l’aggiornamento del Documento di Programmazione degli Interventi, approvato con un provvedimento della Giunta provinciale, prevede ulteriori risorse. “E’ un intervento – sottolinea il presidente Fugatti – complessivamente di notevole importanza per la viabilità, lungo una via di transito che è cruciale per tutto il Trentino e che sarà ancora più importante nell’ottica della realizzazione del polo ospedaliero e universitario. Gli uffici provinciali e il commissario straordinario che è stato nominato per questo intervento sono fortemente impegnati nell’iter necessario alla realizzazione”.

L’aggiornamento del Documento di programmazione:

• Opera n. S- 602 – Messa in sicurezza della S.S. 12 – Viabilità nuovo ospedale a Ravina; la spesa complessiva aumenta di circa 18,8 milioni di euro a seguito della necessità di apportare delle modifiche tipologiche alle opere originariamente previste (realizzazione del sottopasso anziché del sovrappasso) e di realizzare ulteriori interventi collegati, nonché per la particolare congiuntura internazionale che ha determinato il notevole incremento del costo dei materiali e delle materie prime. Con questo provvedimento per l’opera sono ora previste nella programmazione risorse per oltre 41 milioni di euro;

• Opera n. S-1032 – Messa in sicurezza della SS12 in corrispondenza dello svincolo per Ravina (TN); la spesa complessiva prevista aumenta di circa 1,3 milioni di euro, a seguito della necessità di deviare momentaneamente il traffico della S.S.12 durante i lavori per ragioni di sicurezza. Con questo provvedimento per l’opera sono ora previste nella programmazione risorse per circa 5,0 milioni di euro.

Gli interventi oggetto dell’aggiornamento

Riorganizzazione dello svincolo (opera S-602)

Si tratta della sostituzione dell’attuale svincolo organizzato con un sovrappasso a 2 corsie, che è stato realizzato ormai più di 50 anni fa e che ormai ha dimostrato di non essere più adeguato alla intensità del traffico attuale. Il nuovo svincolo programmato si propone di risolvere la situazione migliorando la fluidità del traffico di cui è previsto un incremento a seguito della prevista costruzione del nuovo polo ospedaliero e universitario nell’area “al Desert”.

Il nuovo svincolo sarà organizzato su una viabilità in direzione nord-sud della SS12 a 4 corsie che attraverserà in sottopasso l’incrocio con la SP 90 . Lo smistamento del traffico nelle 4 direzioni principali (nord-sud- SP 90 -Ospedale) sarà affidato ad una rotatoria di grandi dimensioni, di 50 m di diametro, che permetterà all’utenza di indirizzarsi verso la destinazione scelta in modo fluido e sicuro. L’intervento sarà completato da un tratto di pista ciclabile che consentirà di attraversare la nuova circonvallazione in modo sicuro e raggiungere l’area dell’ospedale o le ciclabili all’interno della città di Trento.

By pass provvisorio (opera S1032)

Poiché le nuove opere sopra descritte saranno realizzate sostanzialmente sullo stesso sedime di quelle esistenti, deve essere realizzata una viabilità provvisoria attraverso cui far transitare il traffico che attualmente percorre la circonvallazione in corrispondenza del ponte di Ravina. L’opera S-1032 assolve a questo scopo. Si tratta di una viabilità della lunghezza di circa 600 m che sarà realizzata circa 60 m ad est dell’attuale circonvallazione attraverso cui sarà deviato il traffico. Per motivi di spazio, sarà possibile realizzare 3 corsie, 2 in direzione nord ed una in direzione sud. Le correnti di traffico saranno separate da una barriera new jersey che garantirà la sicurezza. E’ prevista la possibilità di utilizzo di via “al Desert” per il traffico destinato alla zona sud della città. A fianco della nuova viabilità provvisoria sarà realizzata una dorsale in cui troveranno posto tutti i sottoservizi.