PAT * PARTNERSHIP: GOTTARDI, « AL VIA IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L’ALTA VALSUGANA E BERNSTOL, PER RAFFORZARE LA COSCIENZA EUROPEA »

11.10 - mercoledì 5 luglio 2023

Alta Valsugana e Bernstol, alleanza con la Provincia per rafforzare la coscienza europea.Iniziative di sensibilizzazione, sviluppo di competenze e viaggi studio. L’assessore Gottardi: nuovi strumenti per operare assieme. L’Alta Valsugana e Bernstol sarà il territorio pilota nel quale l’Amministrazione provinciale svilupperà conoscenze e competenze con l’obiettivo di favorire l’adesione delle Amministrazioni locali alle strategie e alle linee di intervento dell’Unione Europea. Lo prevede il protocollo operativo sottoscritto dall’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi e dal presidente della Comunità Andrea Fontanari, dando di fatto avvio al progetto “Europa in Comunità”. “Grazie a questa iniziativa ci dotiamo di strumenti e metodi per operare assieme, per rendere concretamente spendibili anche a livello di Comunità diversi strumenti di intervento europei, al fine di rendere ‘prossimi’, direttamente ai cittadini della Valsugana, gli obiettivi ed i valori della coesione europea” spiega l’assessore Gottardi. Le due realtà amministrative dialogheranno dunque per condividere, valutare e mettere a punto ipotesi di finanziamento dei singoli progetti di intervento pluriennali per lo sviluppo sociale e territoriale.

Il progetto di collaborazione tra Provincia e Comunità Alta Valsugana e Bernstol avrà un valore sperimentale: sarà operativo fino alla conclusione dell’attuale programmazione europea (2021-2027) e potrà essere rinnovato. Alla luce dell’analisi dei fabbisogni del territorio, i progetti pluriennali verranno condivisi fra l’Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo territoriale dell’Umst Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Gli obiettivi strategici e l’operatività concreta dell’Unione Europea mettono fortemente in gioco strumenti di investimento territoriale integrati e richiamano compiti di sviluppo locale, la cui attivazione ed accompagnamento richiedono che le comunità e le amministrazioni locali svolgano un ruolo fondamentale. La Provincia autonoma di Trento e gli enti locali del territorio sono sempre più chiamati pertanto a partecipare ai processi decisionali europei su materie di competenza ed iniziative di rilievo per lo sviluppo territoriale e nel contempo possono risultare anche attori protagonisti nell’attivazione di tali strumenti, da soli o in una dimensione di rete.

Attraverso questo protocollo si intendono dunque mettere in atto azioni condivise per comporre un quadro sempre più articolato e complesso di interventi. Saranno previsti – tra le altre cose – momenti di sensibilizzazione della cittadinanza oltre che degli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali) sulle tematiche europee; lo sviluppo di competenze specifiche all’interno della Comunità Alta Valsugana e Bersntol che potranno poi essere spese a favore dei Comuni interessati, oltre a incontri e visite di studio per approfondire la conoscenza delle Istituzioni europee e di buone pratiche nazionali o estere nell’ambito dei singoli temi di interesse.