PAT * OPERE PROGRAMMATE DAI COMUNI: « STANZIATI 54 MILIONI DALLA GIUNTA PROVINCIALE SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE GOTTARDI »

54 milioni di euro per finanziare le opere programmate dai comuni. Li ha stanziati la Giunta provinciale su proposta dell’assessore Gottardi.

Oltre 54 milioni di euro per finanziare le opere programmate dai comuni. Li ha stanziati oggi la Giunta provinciale, con una delibera proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi. Le risorse arrivano dal Fondo investimenti programmati dai comuni, previsto dalla legge provinciale in materia di finanza locale. Con il provvedimento è concessa ai comuni una quota del Fondo (la quota ex fondo investimenti minori) relativa all’anno 2020, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di finanza locale sottoscritto dalla Provincia con il Consiglio delle autonomie locali lo scorso 8 novembre. L’assegnazione prevista risulta pari a 54.040.186 milioni di euro.