PAT * LINEA FERROVIARIA TRENTO-BASSANO DEL GRAPPA: « IL 17/9 INTERRUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (08.30 – 14:30) » (PDF ORARI)

12.06 - mercoledì 13 settembre 2023

Interruzione linea ferroviaria Trento – Bassano del Grappa domenica 17 settembre 2023. Dalle ore 08:30 alle 14:30. La Provincia autonoma di Trento informa che, per lavori di manutenzione straordinaria programmata, domenica 17 settembre 2023 la circolazione sulla linea ferroviaria Trento – Bassano del Grappa è sospesa dalle ore 08:30 alle 14:30. I treni cancellati saranno sostituiti con bus. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. In allegato il file che riporta le modifiche ai servizi per la giornata in oggetto, comprensivo delle corse Trenitalia e Trentino Trasporti.